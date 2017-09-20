Borsa İstanbul yeni dönemin hisselerini seçti

KAP’ta yayınlanan 2 Ekim-29 Aralık dönemi endeks değişikliklerine göre Şekerbank, Kiler GYO, Anel Elektrik ve ICBC Türkiye BIST-100 endeksine dahil edildi.

BIST-100’den çıkarılan hisseler ise Logo Yazılım, Torunlar GYO, Kron Telekomünikasyon ve Vestel Beyaz Eşya oldu.

BIST 100 endeksinin yedek listesine ise 5 şirket girdi; Hürriyet Gazetesi, Sinpaş GYO, Borusan, Katmerciler ve Ege Seramik.

KOZA MADENCİLİK BIST30'DA

BIST 30 endeksine ilişkin de değişiklikler açıklandı. Buna göre Koza Madencilik, Pegasus, Eczacıbaşı İlaç BIST 30 endeksine eklenirken, Mavi Giyim, Soda Sanayii ve Ülker Bisküvi çıkarılacak. Vestel ve Beşiktaş bu endeks için yedek pay olarak açıklandı.

FENERBAHÇE ÇIKTI

BIST50'de Global Yatırım Holding, İhlas Holding ve İpek Enerji yer alacak. Türk Traktör, TSKB ve Fenerbahçe BIST50'den çıkacak. Şekerbank, Gözde Girişim, Good-Year yedekte olacak.

Borsa İstanbul

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