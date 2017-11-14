Borsa kapanış - Borsada son durum

BIST 100 endeksi haftaya 688,71 puan ve yüzde 0,63 artarak 109.638,06 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 217,50 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 108.731,84 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.011,01 puanı, en yüksek 109.888,78 puanı gören endeks, günü yüzde 0,08 azalışla 108.859,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 4,15 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 31,35 puan ve yüzde 0,02 azalarak 133.259,53 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 114'ü prim yaptı, 247'si geriledi.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Tüpraş ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.277,80 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.277,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 159 bin 576 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8631 lira, satışta 3,8786 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8617 lira, satışta 3,8771 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,26'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,70'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 755 milyon 718 bin 267,38 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 464 milyon 954 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1666, sterlin/dolar paritesi 1,3099, dolar/yen paritesi de 113,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,54 dolardan işlem görüyor.

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