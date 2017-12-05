Borsa yılın son ayına hızlı başladı

BIST 100 endeksi kasım ayında 115.093 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine karşın, yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle düşüşe geçerek kasımı yüzde 5,6 değer kaybıyla 103.984 puandan tamamladı. Kasım ayındaki düşüşe karşın yılın son ayına pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi dün günü gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yaşanan gelişmelerin ardından dolar bazlı endeksin gelişmekte olan ülke borsalarına göre ucuz kaldığını belirterek, olası olumlu gelişmelerin ve döviz kurlarındaki gerilemelerin etkisiyle BIST 100 endeksinde yeni zirvelerin görülebileceğini kaydetti.



"ENDEKSTE DOLAR BAZLI 3-3.5 CENT ARALIĞI HEDEF OLABİLİR"



Stratejist Cüneyt Paksoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, BIST 100 endeksinin teknik hedef olan 115.000 seviyelerini gördükten sonra, gelen sert satışlarla 107.000-100.000 bandına döndüğünü anımsattı.

Normal şartlarda önemli teknik eşik olan 115.000 seviyeleri sonrası kar satışı beklediklerini ifade eden Paksoy, "Bu satışların sert bir düzeltme sürecine dönüşmesinin ana sebebi, ABD ile olan gerginlik ve ABD'de devam eden dava sürecine bağlı faiz-kur tarafında yaşanan yükselişlerin getirdiği stres ve gerilimin paralelinde özellikle banka hisseleri önderliğinde kar satışlarının dozunu artırması oldu." dedi.

Paksoy, aralık ayı içerisinde Türkiye'nin global piyasalarda negatif ayrışmasına sebep olan ABD ile olan ilişkilerinin ve ABD'deki davanın nasıl ilerleyeceğinin ve nasıl sonuçlanacağının yine ana kriter olacağına dikkati çekti.

Gelecek dönemde jeopolitik gelişmelerin, gelecek verilerin ve özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısının dolar endeksi ve ABD faizleri paralelinde global piyasalara etkisinin dikkatle izleneceğini belirten Paksoy, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, son gelen yüksek enflasyon verisi sonrası oldukça önemli hale geldiğini söyledi.

Paksoy, yurt içinde yüksek gelmesi beklenen büyüme verisinin, yüksek faiz-kurdan pozitif realize olması beklenilen yabancı algısının ve bu anlamda pozisyonlarının takibinin de borsa üzerinde olası pozitif etkilerinin olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Yükselişte 115.000'ler test edilirken dolar bzlı 3.3 cent civarına ulaşan ve yaşanan geri çekilme ile mevcut durumda kritik trend desteği olarak gördüğümüz 2,5-2,7 cent aralığına doğru geri çekilen ve görece dolar bazlı tekrar ucuz hale gelen BIST 100 endeksinde yukarıda saydığımız kriterlerden gelebilecek olası pozitif haber akışına bağlı olarak tekrar 3.00-3.50 cent aralığı hedef olabilecektir."

Paksoy, TL bazlı ise önemli orta vadeli ortalamaların kümelendiği 105.000-107.000 puan aralığının kalıcı geçilmesi halinde tekrar 110.000-115.000 puan aralığının potansiyel hale gelebileceğini belirterek, tüm zamanların rekoru olan 115.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yeni teknik hedef olan 118.000-125.000 aralığının yeni rekorlar görme adına potansiyel marjinal direnç bölgesi olarak hedef olabileceğini dile getirdi.

Kur-faiz tarafındaki normalleşmenin gecikmesi hatta daha yüksek seviyelerin görülme olasılığını artması ve borsada kar satışlarının daha aktif ve güçlü olması halinde temkinli iyimserlik adına kritik destek seviyelerine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Paksoy, dolar bazlı 2.5-2.7 aralığı kritk destek konumunda iken TL bazlı grafiklerde ise 200 günlük ortalamayı da içinde barındıran 100.000-97.000 puan destek aralığının izlenmesi gerektiğini söyledi.



ABD'DEKİ DAVA BORSAYI NASIL ETKİLER?



Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, kasım ayına rekorlarla başlayan Borsa İstanbul'da, ABD'de devam etmekte olan dava hakkındaki haber kirliliğinin, Avrupa ile ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin sert bir düzeltme süreci yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksinin kasım ayının başında 115.093 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, ayın son günlerinde en düşük 101.490 seviyesini gördüğünü anımsatan Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yılın son bölümünde yurt içinde gelecek hafta açıklanacak olan ve çift hane büyüme beklentilerinin kuvvetlendiği üçüncü çeyrek verisi, ve TCMB'nin 14 Aralık'ta alacağı kararlar önemli iken, yurt dışında ABD'de görüşmeleri devam eden vergi reformu ve Fed'in aralık ayında alacağı faiz kararı ve bu toplantıda 2018'e yönelik beklentileri ortaya koyacağı beklentiler ön plana çıkacak. Bu veriler ve açıklamalar önemli olmakla birlikte yurt içinde piyasalar için ABD'deki dava hakkındaki gelişmelere yönelik hassasiyet bir süre daha devam edebilir"

Doğan, kasım ayında bu konudaki olumsuz beklentilerin büyük oranda fiyatlara girdiğini düşündüklerini ancak piyasaların bu dava ile ilgili sonuçları görülene kadar temkinli kalmayı devam ettirebileceğini söyledi.

Bunun bu süreçte borsa tarafında yukarı yönlü potansiyeli sınırlayan gelişme olduğuna dikkati çeken Doğan, BIST 100 endeksinin bu ay, büyüme verisinin vereceği moral ile bahsi geçen dava ile ilgili belirsizlikler arasında sıkışan bir endeks olacağını dile getirdi.

Doğan, teknik açıdan endekste kısa ve orta vadeli ortalamaların bulunduğu 106.500-107.500 puan aralığının yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli bölge, aşağı yönlü hareketlere ise 200 günlük uzun vadeli ortalamanın bulunduğu 99.200-100.500 puan aralığı önemli bir destek konumunda olduğunu ifade etti.

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