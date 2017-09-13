Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Endeks, 168,67 puanlık artışla 109 bin 298 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi de yüzde 0,79 değer kazandı.

borsa

borsada son durum

piyasalar