Borsada son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,24 azalarak 106.280,03 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 254,57 puan değer kaybetti. Dün, 106.534,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,98 puan ve yüzde 0,02 azalışla 106.510,62 puandan başladı. Endeks en düşük 105.716,23 puanı, en yüksek ise 106.570,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 103'ü değer kazandı, 262'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Turkcell, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Garanti Bankası oldu.

ALTININ ONSU 1.308,55 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1984, sterlin/dolar paritesi 1,3485, dolar/yen paritesi 111,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4950 liradan, avro 4,1890 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.308,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,70 dolardan işlem görüyor.

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