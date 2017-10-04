Borsada son durum

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 719,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile turizm oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyirden bulduğu destekle 105.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ADP özel sektör istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmanın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin direnç, 102.500'ün ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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