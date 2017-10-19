Borsada son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91 artarak 107.895,81 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 969,42 puan değer kazandı. Dün, 106.926,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 477,63 puan ve yüzde 0,45 artışla 107.404,02 puandan başladı. Endeks en düşük 107.232,94 puanı, en yüksek ise 108.059,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 280'i değer kazandı, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Akbank oldu.

ALTININ ONSU 1.285,50 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.15 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,91, bileşik getirisi yüzde 12,26 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1811, sterlin/dolar paritesi 1,3154, dolar/yen paritesi 112,66 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6610 liradan, avro 4,3290 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,46 dolardan işlem görüyor.