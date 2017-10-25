Borsada son durum

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,48'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Endeks, 511,97 puanlık artışla 107 bin 718 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı.

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