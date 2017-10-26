borsada son durum

Açılışta BIST 100 endeksi 61,64 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,31 geriledi. Holding endeksi ise açılışta yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,06 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazanarak 108.354,83 puandan kapandı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararlarının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, ECB'nin faizlerde değişiklik yapmayacağını, ancak tahvil alımlarının azaltımına ilişkin bir açıklama yapılabileceğini ifade etti.

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 seviyesinin destek, 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın, gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin faizlerde değişiklik yapmayacağını öngörüyor. PPK'nın eylül ayı toplantısında politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandı sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutulmuştu.

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