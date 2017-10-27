Borsada son durum

BIST 100 endeksi, güne 61,64 puan ve yüzde 0,06 azalarak 108.293,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 274,59 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 108.080,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 107.334,78 puanı, en yüksek 108.847,46 puanı gören endeks, günü yüzde 0,94 azalışla 107.334,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 0,60 ve hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.343,00 puan ve yüzde 1,01 azalarak 131.484,26 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 129'u prim yaptı, 246'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Konut GYO bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.272,39 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.272,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 154 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7635 lira, satışta 3,7786 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7283 lira, satışta 3,7433 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,67'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 129 milyon 899 bin 603,41 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 921 milyon 3 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1696, sterlin/dolar paritesi 1,3171, dolar/yen paritesi de 113,99 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,39 dolardan işlem görüyor.

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