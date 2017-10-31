Borsada son durum - piyasalar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,85 artarak 109.384,82 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 918,04 puan değer kazandı. Dün, 108.466,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 255,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 108.722,36 puandan başladı. Endeks en düşük 108.492,88 puanı, en yüksek ise 109.443,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i değer kazandı, 150'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Vestel Elektronik, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Garanti Bankası oldu.

ALTININ ONSU 1.275,57 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,32, bileşik getirisi yüzde 12,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3202, dolar/yen paritesi 113,28 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7810 liradan, avro 4,3980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.275,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,52 dolardan işlem görüyor.

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