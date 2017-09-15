Borsada son durum - Piyasalarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 düşüşle 108.167,45 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 76,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 4,05 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 107.800-108.400 bandı arasında dalgalı bir seyir izledi ve 108.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde açıklanan işsizlik verisinin önceki aya göre değişim göstermemesi ve cari işlemler açığı verisindeki artışa kaşın beklentilerin hafif altında kalmasının ardından piyasaların iç dinamiklere döndüğünü ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak yoğun veri akışının takip edileceğine değinen analistler, BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin gün içi destek konumuna geldiğini kaydetti.

borsa

piyasalar