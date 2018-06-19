Önceki yılın sonuna göre yerli yatırımcı sayısı yaklaşık 32 bin artarken, yabancı yatırımcı sayısındaki artış 104 oldu.

Yerli yatırımcıların 4 bin 666'sını tüzel, 1 milyon 107 bin 507'sini gerçek ve 762'sini diğer yatırımcılar oluşturdu. Mayısta bir önceki aya göre toplam yerli yatırımcı sayısı 2 bin 325 kişi arttı.

Yerli yatırımcı kadar olmasa da yabancı yatırımcı sayısında da geçen ay artış oldu. 2017 sonunda 9 bin 569 olan yabancı yatırımcı sayısı, mayısta 9 bin 673'e çıktı.

Fon yatırımcılarına bakıldığında, yerli yatırımcıların fonlara ilgisinin mayısta azalması dikkati çekti. Mayısta bir önceki aya göre yerli fon yatırımcısı 18 bin 143 kişi azalarak 2 milyon 986 bine, yabancı fon yatırımcısı da 98 kişi azalarak 21 bine geriledi.

Yerli fon yatırımcı sayısının geçen yılın sonundan bu yana değişimine bakıldığında ise 2 bin 446 kişilik artış kaydedildi.

MİLYONER BORSACI AZALDI, KÜÇÜK YATIRIMCI ARTTI

Borsa İstanbul pay piyasalarında 1 milyon liranın üzerinde portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı sayısı mayısta bir önceki aya göre 443 kişi azalarak 5 bin 646'ya gerilerken, sıfır ila 10 bin lira arası portföye sahip yatırımcı sayısı 13 bin 195 kişi artarak 796 bine ulaştı.

2017'nin aralık ayında 6 bin 182 olan 1 milyon liranın üzerinde portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı sayısı, BIST 100 endeksinin rekor üstüne rekor kırdığı bu yılın ocak ayında 6 bin 443'e kadar çıkmıştı.

Yerli gerçek kişiler arasında sıfır ila 10 bin lira arasındaki yatırımcıların sayısı, ocakta yaklaşık 768 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Portföy dilimlerine detaylı bakıldığında, en yüksek oranlı yatırımcı artışının bin ila 5 bin lira arasındaki portföye sahip, "küçük yatırımcı" olarak tanımlanan dilimde olduğu görülüyor.

Bin ila 5 bin lira arasında portföye sahip yatırımcı sayısı, mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 11'e karşılık gelen 13 bin kişi artarak 129 bin kişiye ulaştı. Bunu 7 bin kişilik artışla 5-10 bin lira arası portföye sahip yatırımcılar izledi.

Sayısı bin 589 kişi azalarak 59 bin 353'e gerileyen 50-100 bin lira arası portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı sayısı ise oransal olarak en fazla düşüş kaydeden dilim oldu.

YATIRIMCI SAYISINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ HALK ARZLAR

Analistler, yatırımcı sayısındaki artışı yılın ilk 5 ayındaki halka arzlara bağlarken, ocak ayından beri Borsa İstanbul'da hisse senedi fiyatlarındaki düşüş eğiliminin milyoner sayısındaki azalmaya neden olduğunu ifade etti.

BIST 100 endeksinin 2017 kapanışından mayıs sonuna kadar yaklaşık yüzde 13 değer kaybettiğine dikkati çeken analistler, ocak sonuna göre değer kaybının yüzde 16'ya ulaştığını bildirdi.

Analistler, yılın ilk 5 ayında başta Enerjisa ve Trabzon Limanı olmak üzere yerli yatırımcının yoğun ilgisinin yaşandığı halka arzların Borsa İstanbul pay piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısının artmasını sağladığını belirterek, ASELSAN'ın ikincil halka arzı sonrası yatırımcı sayısındaki artışın haziran ayında da güçlenerek devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Yabancı yatırımcı açısından bakıldığında, takas oranındaki azalmaya karşın yatırımcı sayısının gerilemediğini, hatta sınırlı da olsa artış görüldüğünü ifade eden analistler, bu verilerin pay piyasalarındaki yabancı satışlarının geçici olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Bu arada, ocak ayında yüzde 66 sınırında olan yabancı takas oranı, yüzde 63 seviyelerine kadar gerilemesi sonrası halen yüzde 64 düzeyinde bulunuyor.