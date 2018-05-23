Borsadaki bankaların kârı ilk çeyrekte yüzde 7,8 arttı

Derlenen bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü Mart 2018 sonu itibarıyla 2 trilyon 231 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam, 2017 sonuna kıyasla yüzde 2,9 artışa işaret etti.



Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 9 milyar 786 milyon 461 bin lira oldu. Bankalar, 2017'nin ilk çeyreğinde 9 milyar 78 milyon 701 bin lira net kar elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, ilk çeyrekte geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 4 artarak 241 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 14,1 düzeyinde gerçekleşti.

Garanti Bankası'nın kar artışı yüzde 30,9

Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları arasında ilk çeyrekte en fazla net kârı 1 milyar 996 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net karda Garanti Bankası'nı 1 milyar 807 milyon lira ile İş Bankası ve 1 milyar 709 milyon lira ile Akbank izledi.

Net kârını 2017'nin aynı çeyreğine göre en çok artıran banka da Garanti oldu. Kâr artışı yüzde 30,9 olan Garanti'yi, yüzde 24,25 ile Yapı Kredi ve yüzde 24,15 ile QNB Finansbank takip etti.

Ortalama öz kaynak kârlılığı en yüksek banka ise Akbank oldu. İlk çeyrek sonu itibarıyla ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 16,6 düzeyinde bulunan Akbank'ı, yüzde 15,74 ile VakıfBank ve yüzde 15,66 ile DenizBank izledi.

Ziraat'in kârı, borsadaki 10 bankanın toplam kârının yaklaşık 5'te biri

Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, 457,4 milyar TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası unvanını sürdürdü. İlk çeyrekte bankanın net dönem kârı, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 20,3 azalarak 2 milyar 170 milyon liradan 1 milyar 730 milyon liraya indi. Ziraat Bankası'nın ilk çeyrek kârı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam kârının yaklaşık 5'te birine denk geliyor. Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı da mart sonu itibarıyla yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türk bankacılık sektörünün kârı 13,9 milyar lira

Bu arada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,1 artarak 13 milyar 912 milyon liraya yükseldi. Bankalar, 2017'nin ilk çeyreğinde 13 milyar 236 milyon lira kâr elde etmişti.

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2017 ve 2018 ilk çeyrekleri itibarıyla net dönem kârı ve ortalama öz kaynak kârlılığı şöyle:





