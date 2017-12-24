Borsalarda gözler Noel rallisini arıyor

Özellikle yıl sonlarında borsalardaki yükselişleri tarif etmek için kullanılan "Noel rallisi" bu yıl etkisini göstermedi. Analistler dünya borsalarının Noel tatili öncesinde pozitif seyrettiğini, ancak bu pozitif havanın "Noel rallisi" olamayacak kadar zayıf olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki başlıca borsaların geçen yılın aynı dönemine göre performansları karşılaştırıldığında genel olarak daha zayıf bir seyir izledikleri görülürken, aynı dönemde BIST 100 endeksi başlıca dünya borsalarından pozitif ayrıştı.

Noel tatili öncesinde döviz kurlarındaki gerileme ve azalan risklerin etkisiyle hafta boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 6 haftanın en yüksek seviyesini görürken, haftalık bazda ise yüzde 1,62 değer kazanmayı başardı.

"BIST 100 endeksi GOP endeksine göre pozitif ayrıştı"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, ABD piyasalarındaki yükselişte vergi yasa tasarısının onaylanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) büyüme beklentilerini yukarı revize etmesinin etkili olduğunu kaydetti.

ABD piyasalarındaki pozitif havanın BIST 100 endeksini de olumlu etkilediğine dikkati çeken Turşucu, "Eğer ABD piyasalarında sert satışlarla geçen bir süreç yaşamış olsaydık, bu durum global piyasalarda negatif etkiler yaratırdı ve BIST 100 endeksi mevcut seviyelere çıkmazdı. Son durumda pozitif global atmosfer devam ediyor. Bu devam ettiği sürece borsadaki yukarı risk iştahı da sürecek görünüyor. Endeksin önümüzdeki haftalarda 115.000 seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turşucu, gelişmekte olan piyasa (GOP) endeksinin ise kasım ayına kadar güçlü bir yükseliş gösterdiğini anımsatarak, kasım sonundan bu zamana kadar ise hafif yatay seyirler gösterdiğini söyledi.

Aynı süreçte BIST 100 endeksi kasım sonundan itibaren gelişmekte olan piyasa (GOP) endeksine göre pozitif ayrıştığını ifade eden Turşucu, BIST 100 endeksindeki olumlu havanın devam etmesini beklediğini dile getirdi.



Turşucu, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişlerin global piyasalar için risk yarattığına dikkati çekerek, BIST 100 endeksinin yükselişini engelleyebilecek en önemli gelişmenin dolarda hızlı değer artışı olduğunu kaydetti.

"Yurt içinde güçlü büyüme borsayı destekledi "

Stratejist Cüneyt Paksoy da ABD borsalarında, Avrupa Bölgesi'nde özellikle Almanya'da DAX Endeksi'nde, Japonya, Hindistan gibi borsalarda uzun süredir güçlü bir trendin devam ettiğini ve bu uzun soluklu trendin çok kısa düzeltmelerle yoluna devam ettiğini belirtti.

Söz konusu borsalarda oluşan bu güçlü yükseliş sürecinin gelişmiş ve özellikle gelişen diğer borsalar içinde pozitif etki oluşturduğunu ve ara ara düzeltmeler yaşansa da her borsanın kendi hikayesi içinde bu durumdan fayda sağladığını belirten Paksoy, "Hindistan dışında majör endekslere karşı görece ciddi ucuzluk taşıyan birçok ülke borsası yıl sonu yaklaşırken yukarı yönlü potansiyel arayışı içinde bulunuyor ve her borsa kendi iç dinamiklerine bağlı olarak bu pozitif ortamdan maksimum fayda sağlamaya çalışıyor." dedi.

Paksoy, ABD'de S&P 500 gibi öncü borsalarda yaşanan yükseliş sürdükçe diğer borsalar için pozitif havanın devam edeceğini söyledi.

ABD tarafında devam eden vergi reformu sürecinin de desteğiyle özellikle S&P 500 endeksinde yukarı yönlü hareketin bir süre daha devam edebileceğini ifade eden Paksoy, küresel borsaların amiral gemisi olarak görünen S&P 500 endeksinde 2009 Mart ayında başlayan yükseliş trendinin devam ettiğini bildirdi.

Paksoy, yurt içinde yüksek büyüme ve diğer güçlü verilerin borsayı desteklediğini belirterek şunları kaydetti:

"BIST 100 endeksinde pozitif hikaye devam ettikçe ve dolar bazlı 2,5-2,7 cent üzerinde kalıcılık sağlandığında 3-3,5 bandı potansiyel hedef olmaya devam edecektir. TL bazlı ise 110.000 altına olası gerilemelerde 105.000-107.000 bandı gündeme gelebilir. 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ilk hedef 115.000 puan, buranın aşılması durumda ise 118.000-125.000 bandı hedef olacaktır."