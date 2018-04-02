AA muhabirinin derlediği verilere göre, sadece Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hisselerinin kazançla tamamladığı 2018 yılının ilk çeyreğinde spor endeksi, diğer spor şirketlerinin paylarındaki değer kayıplarının etkisiyle yüzde 0,08 azaldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında hisseleri bu yılın ilk çeyreğini yüzde 13,4, mart ayını da yüzde 18,2 yükselişle tamamlayan Galatasaray, her iki dönemi de yükselişle tamamlayan tek spor şirketi oldu. Analistler, Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımını tamamlaması ve yeşil sahalarda aldığı başarılı sonuçlarla birlikte hisselerinin hem bu yılın ilk çeyreğinde hem de mart ayında yatırımcısına kazandırdığını belirtti.

Galatasaray Sportif AŞ, 108 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432 milyon TL bedelli artırılarak 540 milyon TL'ye artırılması işlemlerini mart ayı içinde tamamladı. Gerçekleştirdiği sermaye artırımında 432 milyon TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, toplam 163,8 milyon lira nakit girişi sağladı. Galatasaray'ın, sermaye artırımından elde ettiği toplam brüt fon ise 433,9 milyon lira oldu.

Galatasaray futbol kulübü Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine 7 hafta kala topladığı 57 puanla lider durumda bulunurken, Beşiktaş 4 puan, Fenerbahçe 1 maç eksiğiyle 9 puan ve Trabzonspor da 15 puan geriden Galatasaray' takip ediyor.

TRABZONSPOR EN FAZLA KAYBETTİREN SPOR ŞİRKETİ OLDU

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri hem mart ayını hem de bu yılın ilk çeyreğini düşüşle tamamladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 1,4 Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 8,8 azalış kaydetti. Hisseleri yüzde 9,5 değer kaybeden Trabzonsporun hisseleri ise söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Mart ayında ise Beşiktaş yüzde 2,3 Fenerbahçe yüzde 6,5, Trabzonspor yüzde 7,4 değer kaybetti. Trabzonspor, böylece hem aylık hem de çeyreklik bazda yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİ GALATASARAY'IN

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray yılın ilk çeyreğini 1 milyar 285 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 980 milyon 780 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 895 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 199 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor takip etti.