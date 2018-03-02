Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin büyük dikkatini çeken ve ilk bölümüyle de sosyal medyada çok konuşulan konulardan olan Börü dizisinin yayınlanan 1. bölümü sonrasında ikinci yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başlamıştı. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Börü 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BÖRÜ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI: "KAR GİBİ BEYAZ"

Fragman, Turgut'un İrfan'a söylediği sözlerle başlıyor. Turgut'un "Kainatta bir düzen var biliyorsun değil mi? Ama bu senin istediğin ve umduğun gibi bir düzen değil. Kollektif ve topyekün bir cinayet düzeni... Hayvansal bir düzen... Böcekleri ezen gagalar, balıkları yutan mideler ve ceylanları parçalayan çakallar... Kısacası kainatta huzur yok İrfan. Huzursa, insanın sürekli olarak aradığı ve bulmaya çalıştığı bir umut. Devlet işte o umut İrfan! Devlet demek medeniyet demek, hak demek. Dinde de bilimde de sanatta da hak yiyen kötüdür. Ama bunlar öyle düzen kurmak istiyorlar ki; hak yemenin, iftira atmanın, şerefsizliğin meşrulaştığı bir düzen. Acımasız, kötü kalpli bir düzen." sözleri üzerine İrfan da "O düzeni getiremeyecekler Turgut. Yanlarına bırakmayacağız." diye yanıt veriyor.

Fragmanın son sahnesinde ise "Üçüncü nesil Kornet, jammer..." sözüne Behçet "Bir Ferrari'leri eksik o... ço....larının" diye yanıt veriyor.

BÖRÜ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Börü'nün Çarşamba akşamı ekrana gelen birinci bölümünde;

Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü.

Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.

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