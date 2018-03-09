Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken ve izleyicilerden büyük beğeni kazanan Börü dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda İrfan'ın Asena'ya yaptığı konuşma büyük beğeni toplarken fragmanın son sahnesinde de Turan ve Kaya'nın binayı çökertmesi büyük merak uyandırıyor. İşte Börü 3. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

BÖRÜ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI: "ÇİRKİN OLSAN BİLE"

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır.

Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır.

Yayınlanan fragmanda İrfan'ın Asena'ya söylediği "Türkiye ne biliyor musun? Bir rüya. Uğruna isimli-isimsiz can vermeye hazır milyonların rüyası. Mustafa Kemal Atatürk'ün rüyası; çağdaş olalım diye. Fatih Sultan Mehmet'in rüyası; Avrupa bize, bizim ona imrendiğimiz kadar imrensin diye. Alparslan'ın rüyası; bir yuvamız olsun diye. Kenan Tümer'in rüyası; Gabar da Sarıyer kadar güvenli olsun diye. Kızı Asena'nın rüyası; herkese örnek olsun, babası gururlansın diye. Vatan sadece toprak değil Asena, üzerinde yaşayan insan gerçek vatandır. Onların, masumların hakkı. Bizler önemli değiliz, gerçek masum millet. Onlar seni tanımıyor ama ne mutlu ki onlara, onalrın hakkı için mücadele ediyorsun. Kendinden asla şüphe etme kızım. Bizler yanacağız ki, ülke ışısın." sözler büyük beğeni kazanıyor.

BÖRÜ 2. SON BÖLÜM: "KAR GİBİ BEYAZ"

İlk bölümden 3 ay sonra, 2015 senesinde devam eden BÖRÜ Bölüm 2 "Kar Gibi Beyaz" öyküsü, JÖH ve PÖH timlerinin Mardin'in kırsalında "Bahoz" kod adlı bir terörist elebaşını naklederken başlıyor. Zırhlı konvoyun başına gelecekler, timdeki herkesi feci bir tehlikeye atmak üzeredir.

Kendilerini yetiştirenlere yapılan sinsi komplolara aldırmadan mermi yağmurunun altında görevlerine devam eden BÖRÜ, ne olursa olsun elebaşının naklini başarmak zorundadır. Time yeni katılan çömez Kaya ise acılarını timden saklamakta ısrarcı olmasına rağmen, hayatını emanet ettiği kardeşlerine güvenmeyi öğrenmek zorunda olduğunu anlamaya başlar. BÖRÜ, onun da ikinci ailesidir.

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