Börü 3. yeni bölüm fragmanı, bu akşam yayınlanan 2. bölüm sonrasında merakla bekleniyor. Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsünü anlatan Börü dizisi, "Kar Gibi Beyaz" başlıklı ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan 2. bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Peki Börü 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BÖRÜ3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Börü dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere 3. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

BÖRÜ 2. BÖLÜM

İlk bölümden 3 ay sonra, 2015 senesinde devam eden BÖRÜ Bölüm 2 "Kar Gibi Beyaz" öyküsü, JÖH ve PÖH timlerinin Mardin'in kırsalında "Bahoz" kod adlı bir terörist elebaşını naklederken başlıyor. Zırhlı konvoyun başına gelecekler, timdeki herkesi feci bir tehlikeye atmak üzeredir.

Kendilerini yetiştirenlere yapılan sinsi komplolara aldırmadan mermi yağmurunun altında görevlerine devam eden BÖRÜ, ne olursa olsun elebaşının naklini başarmak zorundadır.

Time yeni katılan çömez Kaya ise acılarını timden saklamakta ısrarcı olmasına rağmen, hayatını emanet ettiği kardeşlerine güvenmeyi öğrenmek zorunda olduğunu anlamaya başlar. BÖRÜ, onun da ikinci ailesidir.

BÖRÜ 1. BÖLÜM

Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor.

Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü.

Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.

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