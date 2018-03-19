Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ dizisi, yayınlanan 3 bölümüyle izleyicilerden takdir topladı. Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsünü anlatan BÖRÜ dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte BÖRÜ 4. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

BÖRÜ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI: MAHALLE

2016, 22 Mart. Ayı Murat'ın şehadetinden 6 ay sonra, timin etrafındaki karanlık artmaktadır. Hiç beklemedikleri bir yerden PKK erzak sorumlusu elebaşına dair bir istihbarat geldiği gün, Kemal ve Turan sızıntılara karşı kendi gizli kan davalarını başlatmaya karar verirler.

BÖRÜ 3. BÖLÜM ÖZETİ

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır.

Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır.

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