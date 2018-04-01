Börü 5. yeni bölümü "Mahşerin Ayak Sesleri" ismiyle geliyor. Börü'nün yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dikkatleri üstüne çeken fragmanda Efsane General Osman Alan olarak Zafer Algöz'ün muhteşem performansıyla adrenalin dolu bir bölümün yayınlanacağı anlaşılıyor. BÖRÜ düğümlerin çözüldüğü, gerçeklerin bir bir günyüzüne çıktığı 2016 senesi baharında devam ediyor. İşte Börü 5. yenib ölüm fragmanı
BÖRÜ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (BÖRÜ MAHŞERİN AYAK SESLERİ)
BÖRÜ SON BÖLÜM ÖZETİ
Börü en son geçen hafta yayınlanan ilk 4 bölümden oluşan bir özel bölüm ile izleyici karşısına çıktı.
BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.
Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsünü ekrana getiriyor.
2015 senesinde devam eden BÖRÜ’nün ikinci bölümünde "Kar Gibi Beyaz" öyküsü, JÖH ve PÖH timlerinin Mardin'in kırsalında "Bahoz" kod adlı bir terörist elebaşını naklederken başlıyor. Time yeni katılan çömez Kaya ise acılarını timden saklamakta ısrarcı olmasına rağmen, hayatını emanet ettiği kardeşlerine güvenmeyi öğrenmek zorunda olduğunu anlamaya başlar. BÖRÜ, onun da ikinci ailesidir.
Üçüncü bölüm’de BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Ayı Murat ise timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır.
BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümünde, hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır.
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