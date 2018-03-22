Çarşamba akşamları ekrana gelen Börü dizisinde bu hafta 4. bölüm heyecanı yaşandı. Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan bu bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıktı.

BÖRÜ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Börü'de 5. yeni bölüm heyecanı başladı. Ekranların yeni dizisi olan Börü'nün 5. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlacağı konusu merak ediliyor. 21 Mart Çarşamba günü yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

BÖRÜ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır.

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