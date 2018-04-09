Ekrana gelen 5 bölümüyle büyük dikkat çeken ve 6 bölümlük bir proje olan BÖRÜ'nün final bölümü fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda bir önceki bölümde hapisten çıkan İrfan Aladağ'ın açtığı telefon ve ardından fragmandaki 15 Temmuz detayı büyük dikkat çekiyor. İşte BÖRÜ 6. final bölümü fragmanı ve detaylar..

BÖRÜ 6. FİNAL BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda Mesut Akusta, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar ve Gürol Tonbul gibi isimlerin yer aldığı BÖRÜ dizisinin 6. final bölümü fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, geçtiğimiz bölümde hapisten çıkan İrfan Aladağ bir telefon açıyor ve telefonda Doğu'ya asker sevkiyatı yapıldığı bilgisini alıyor ve ters bir durum olduğunu anlıyor. Telefon görüşmesinin ardından bir sonraki sahnede ekrana gelen takvimde 15 Temmuz detayı büyük merak uyandırıyor.

BÖRÜ 6. final bölümü, 11 Nisan Çarşamba günü 20:00'de Star TV'de ekrana gelecek.

BÖRÜ 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karanlığın artarak her yeri sardığı 2016 bahar aylarında, Kemal kendi ele aldığı gizli bir görevle tim içindeki gerilimi arttıracaktır. Efsanevi komutan Osman Alan'ın bildiği şeyler sır düğümlerini çözebilecek bilgilerdir ancak içeriden ve dışarıdan artan baskı BÖRÜ'ye her aşamada engel olmaya çalışmaktadır.

Devlet mühimmatına yapılan yabancı kökenli bir saldırı ise tüm planları alt üst edecektir.

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