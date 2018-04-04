Börü 6. yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Börü’nün bu akşamki bölümü "Mahşerin Ayak Sesleri" ismiyle ekranlara geldi. Dizide Osman Alan’ı canlandıran Zafer Alagöz, performansıyla izleyicileri etkiledi. Dizinin 5. bölümünün sona ermesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Peki Börü 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BÖRÜ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Börü ekranlara gelecek 6. yeni bölümüyle televizyon yolculuğuna veda edecek. Dizinin 6. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizi ile ilgili güncel bilgiler geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

BÖRÜ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Karanlığın artarak her yeri sardığı 2016 bahar aylarında, Kemal kendi ele aldığı gizli bir görevle tim içindeki gerilimi arttıracaktır. Efsanevi komutan Osman Alan'ın bildiği şeyler sır düğümlerini çözebilecek bilgilerdir ancak içeriden ve dışarıdan artan baskı BÖRÜ'ye her aşamada engel olmaya çalışmaktadır.

Devlet mühimmatına yapılan yabancı kökenli bir saldırı ise tüm planları alt üst edecektir.

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