Armağan Oğuz, Börü'de 'Ayı Murat' karakterini canlandırıyor. Polis Özel HarekaT'ın en seçkim timinde olan Ayı Murat karakteri en çok merak edilenler arasında. Peki, Börü Ayı Murat kimdir? Armağan Oğuz kimdir? Armağan Oğuz kaç yaşında? İşte Börü Ayı Murat karakteri ve Armağan Oğuz ile ilgili merak edilenler...
BÖRÜ AYI MURAT KİMDİR?
BÖRÜ timinin ağır silah uzmanı. Tüfeğinin takma adı 'Ölümsüz', gürlediğinde araba alarmları öttüren 7.62'lik bir azman. Murat bir zamanlar kiloluyken, Turan Kara'nın uzaklaştırmasından sonra perhiz ve sporla 20 kilo veren şen şakrak, şakacı ve romantik bir Barış Manço sevdalısı. En sevdiği türkü Gülpembe ve timi bunu biliyor.
ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni birirdikten sonra 2008 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, 2008 Best Model of Türkiye” ödülünü aldı ve Best Model of the World yarışmasına katılarak Türkiye’ ye ikincilik ödülünü getirdi. New York'a yerleşme kararı alan Oğuz, kariyerine New York Film Academy’de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle devam etti. Aynı dönem hem modellik hem de oyunculuk kariyerine başladı. New York Fashion Week‘te 2011 sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde boy gösterdi. Daha sonra Amerika'da bazı okul projelerinde ve filmlerde roller aldı. Burada oyunculuk eğitimini Hollywood Film Akademisi’nde tamamlayarak 2012 yılında Türkiye'de geri döndü.2014 yıında 'Ah Neriman' dizisinde 'Selim' karakterini oynadı. 2016 yılında Dağ 2 filminde rol oynadı.
Armağan Oğuz, son olarak Börü adlı dizide 'Ayı Murat' karakterine hayat veriyor.
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