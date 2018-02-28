Börü dizisindeki Barbaros Çepni yani Ahmet Pınar ismi merak konusu oldu. Ahmet Pınar kimdir? sorusu internette araştırıldı. Peki Ahmet Pınar kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

BARBAROS ÇEPNİ KARAKTERİ

Barbaros, telsiz kodu 34 50 olan BÖRÜ'nün mekaniği ve üçüncü unsur lideri. Atölyesinde mucit, sahada 'breach' uzmanı, Barbaros iyi niyeti, cesareti ve dostlarına olan sarsılmaz inancıyla 34 50 unsurlarının en kıdemli üyelerinden biri. Babası bir Kıbrıs gazisi olan Barbaros, Yıldız Teknik Makine Mühendisliği mezunu, mektepli Polis Özel Harekatçılardan.

AHMET PINAR KİMDİR?

1972 doğumlu oyuncu Ahmet Pınar bugüne kadar Selamsız Bandosu, Milat, Dağ 2, Cesur Yürek, Menekşeli Vadi ve İğde Güzeli gibi projelerde rol almıştır. En son 2017 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Börü dizisinde Barbaros Çepni canlandırmıştır.

Oyunculuk dışında profesyonel buz hokeyi oyunculuğu ve atış teknikleri eğitmenliği yapmaktadır. Ahmet Pınar İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

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