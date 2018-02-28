Börü dizisindeki Fırat Doğruoğlu karakteri merak konusu oldu. Behçet Orbay karakteri ile Börü dizisine hayat veren Fırat Doğruoğlu kaç yaşında? Peki Fırat Doğruoğlu kimdir? İşte detaylar...

FIRAT DOĞRUOĞLU DİZİDEKİ ROLÜ

BÖRÜ'nün tim lideri, 2014 senesinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler arttıkça endişeleri artan, babacan bir gönül adamı. Emrindekileri kardeşleri gibi gören, onların canlarının sorumluluğunu, kararlarıyla ömür boyu taşımaktan kendini yiyip bitiren, vakur bir lider. Onu yetiştiren, Özel Harekat'ın ilk neslinden İrfan Aladağ'ın Balyoz soruşturması bünyesinde Hasdal'da haksız yere tutuklu yargılanması en büyük dertlerinden. Buna rağmen görevini eksiksiz yerine getiren, devletinin bir dediğini iki etmeyen bir öncü.

FIRAT DOĞRUOĞLU KİMDİR?

Fırat Doğruloğlu 1974 doğumludur. Babası SSK Emeklisi annesi ise ev hanımıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Fırat Doğruloğlu özellikle Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bir çok projede rol almış bunlardan bazıları ise Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, 2013 Galip Derviş, Filinta ve Börü dizisidir. 2018 yılında ise Börü isimli sinema filminin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

Hatay’da dünyaya gelen Fırat Doğruloğlu aslen Hatay İskenderun’ludur.

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