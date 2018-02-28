Mesut Akusta, Börü'de İrfan Aladağ karakterini canlandırıyor. Polis Özel Harekat'ın ilk nesil kurucularından olan İrfan Aladağ karakterinin kim olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, İrfan kimdir? Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında? İşte Börü İrfan karakteri ve Mesut Akusta ile ilgili merak edilenler...

BÖRÜ İRFAN KİMDİR?

Polis Özel Harekat'ın ilk nesil kurucularından. Üç Başkan diye anılan üç adamdan biri. BÖRÜ'nün adını, ruhunu ve taktiksel doktrinini koyan, hayatını doğuda, batakta, çatakta, asker ve halk ile elele geçirmiş, eşi benzeri zor bulunan bir vatan sevdalısı. Balyoz soruşturmasında safsata delillerle Hasdal hapishanesinde çürümeye terkedilmiş, yine de devletinden umudunu yitirmeyen yaşayan bir efsane.

MESUT AKUSTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Babasının vefatı sonrası ailesi ile birlikte Ankara'ya taşınan Akusta, liseye kadar olan eğitimini burada tamamladı. Edebiyat ve Sanat Fakültesi'ni kazanan Akusta, çocuk oyunu ile tiyotroya adım attı. Sanatçı Hadi Çaman'ın kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatro topluluğuna katıldı. 1997'de Neziha Araz'ın yazdığı 'Cahide' oyununda oynadı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

Sinema hayatına ise Yanlış Saksının Çiçeği adlı filmle başlayan Akusta, Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde de boy göstermiştir.

OYNADIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem (2017)

Ölene kadar- Tekin Zerdan" (2017)

Yıldızlar Şahidim- Fikret (2017)

Köroğlu- Bolu Beyi (2016)

Karagül- Kendal Şamverdi (2013)

Ezel (2009)

Umut- Turan Bey (2009)

Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık (2009)

İpsiz Recep- Şerif (2008)

Sessiz Fırtına (2007)

Karagümrük Yanıyor- Gafur (2006)

Çocuklar Ne Olacak- Oktay (2004)

Kurşun Yarası- Rıza (2003)

Benimle Evlenir Misin? (2001)

Güz Gülleri (2001)

Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist (1999)

Affet Bizi Hocam (1998)

Deli Yürek- Burhan (1998)

Son Söz Sevginin (1993)

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