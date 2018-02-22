Börü dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri sütüne çekmeyi başardı. Börü'den ilk görüntülerin yer aldığı kısa bir fragman da 15 Temmuz günü yayınlanmış ve izleyici üstünde büyük bir etki bırakmıştı. Peki Börü kelimesinin anlamı nedir? Börü'nin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar ve güncel gelişmeler...

BÖRÜ İLK BÖLÜM FRAGMANI

Börü ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, yayınladığı fragmanlarla dikkatleri üstüne çekmeyi sürdürüyor. Börü'nün yayınlanan son fragmanında 2017 yılbaşının ilk dakikalarında eğlence mekanı Reina'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısına yer verdi. İşte Börü'nün tüyleri diken diken eden o fragmanı:

BÖRÜ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dağ 2 filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi olan Börü dizisi 28 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelecek. Toplam 6 bölümden oluşan ve ilk 60 dakikalık dizi olma özelliğini taşıyacak olan Börü, askeri filmlerdeki gibi gerçek ekipmanlar, gerçek mekanlarla uyarlandı. Özellikle çatışma sahnelerinde ki görsel efektlerle dikkat çekecek.

Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin maceralarını izleyicisine aktaracak olan Börü dizisi Star Tv'de ekranlarda olacak.

BÖRÜ OYUNCU KADROSU

Börü'nün oyuncu kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimler yer alıyor.

BÖRÜ'NÜN KONUSU

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale.

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