Börü dizisinin ekranlara gelmesiyle birlikte dizinin izleyicileri dizinin adı olan Börü kelimesinin anlamını ve kökenini araştırıyor. Kökeni eski Türkçe'ye dayanan Börü kelimesi, Türkler için önemli bir anlama sahip. İşte detaylar...

BÖRÜ NE DEMEK?

"Bazen Canavarlar Kazanır", "Kar Gibi Beyaz", "Çirkin Olsan Bile" ve "Mahalle" bölümleriyle ekrana gelen Börü, bu akşam 5. bölümü olan "Mahşerin ayak Sesleri" ile ekranlarda olacak. İzleyiciler, dizinin adı olan BÖRÜ kelimesini merak ediyor.

Börü kelimesi, eski Türkçe'ye dayanan bir sözcüktür. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur anlamlarına gelen Börü kelimesi, yalnızca hayvan anlamındaki kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

Börü kelimesi, Ergenekon Destanı yazıtlarında da yer almaktadır. "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" anlamını taşıyan Börü kelimesi, Türk Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından olan Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında da yer almaktadır. Hüseyin Nihal Atsız'ın anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür.

Börü kelimesinin Türk Dil Kurumu'nda (TDK) birçok anlamı bulunmaktadır. TDK, börü kelimesini Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nden kurt olarak kabul ederken, Kişi adları Sözlüğü'ne göre de kurt, yiğit, bahadır, cesur olarak kayıtlara geçirmiş.

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