Börü kelimesinin anlamı, Star TV'de 2 bölümüyle ekrana gelen askeri dizi Börü'nün başlamasıyla izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasına girdi. Dizinin yayınlanan ilk 2 bölümü izleyicilerden tam not alırken, kelimenin anlamı da büyük merakla araştırılıyor. Peki Börü ne demek? Börü'nün anlamı nedir?

BÖRÜ NE DEMEK?

Börü kelimesi, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Kurt, yiğit, bahadır, cesur" anlamlarına gelmektedir. Türkçe kökenli bir sözcük olan Börü, Ergenekon Destanı yazıtlarında da yer almaktadır.

"Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" anlamını taşıyan Börü kelimesi, Türk Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından olan Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında da yer almaktadır. Hüseyin Nihal Atsız'ın anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER