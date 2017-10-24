Dağ 2 filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar'ın yeni projesi olan Börü, Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan olaylardan esinlenerek kaleme alınan Börü'nün ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Börü ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BÖRÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Börü dizisi Özel Harekat'ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu timin hikayesini anlatacak. 6 bölümden oluşacak Börü dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir tarih yok. Fakat yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamada, Börü 2017 sonbaharında izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin finali ise beyaz perdede yapılacak. 6 bölüm yayınlandıktan sonra Börü'nün sinema filmi 2018 sonbaharında vizyona girecek.

Börü’nün oyuncu kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimler yer alıyor.

Deneyimli oyuncu Mesut Akusta da, Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.

BÖRÜ DİZİSİ KONUSU

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.

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