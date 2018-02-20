Star Tv'de ekranlara gelecek olan Börü dizisinin başlayacağını duyan izleyiciler merakla ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyordu. Dağ 2 filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi olan Börü'nün oyuncu kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimler yer alıyor. Börü dizisinin ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler internet üzerinden "Börü ilk bölüm ne zaman?" aramasını yapıyordu. Peki, Börü dizisi ne zaman başlıyor? Börü dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Börü dizisi hakkında tüm detaylar ve ilk bölüm fragmanı...

BÖRÜ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale.

BÖRÜ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplam 6 bölümden oluşan ve ilk 60 dakikalık dizi olma özelliğini taşıyacak olan Börü, askeri filmlerdeki gibi gerçek ekipmanlar, gerçek mekanlarla uyarlandı. Özellikle çatışma sahnelerinde ki görsel efektlerle dikkat çekecek.

Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin maceralarını izleyicisine aktaracak olan Börü dizisi 28 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de Star Tv'de ekranlarda olacak.

BÖRÜ FRAGMAN

5 Maddede Börü

- Özel kanalların ilk mini serisi. BÖRÜ; Türkiye’de özel kanallarda yayınlanmış ilk mini seri olacak. Aynı zamanda büyük finalini sinemalarda yapan ilk mini seri olma özelliğini de taşıyacak. Alper Çağlar’ın birbirine bağlı bir öykü evreni yaratma projesinin ilk adımı.

- 60 dakikalık sinema kalitesinde bölümler. BÖRÜ’nün 1’er saatlik her bölümü, senaryodan prodüksiyona kadar sinema filmi kalitesinde olacak. Bölümler, dünyanın en prestijli sinema kamerası markası olan RED’in, Türkiye’de ilk kez kullanılacak RED WEAPON 8K modeli ile çekiliyor.

- Gerçeklik ön planda. DAĞ serisinde olduğu gibi gerçeklik öğesi BÖRÜ’nün de kalbini oluşturuyor. 10 ay süren araştırmalar sonrasında gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen ve gerçek eğitimlerin olduğu bir proje olan BÖRÜ’de, proje için geliştirilen mekatronik ve efekt sistemleri kullanılıyor. Özel Harekat Daire Başkanlığının faal ve emekli üyeleri ile yapılan uzun mülakatlar sonrası, geçtiğimiz dört senenin en mühim operasyonları inceleniyor.

- Türkiye’nin ilk Amerikan stüdyo modeli işi. BÖRÜ; Yaratıcı yapımcı, yapımcı ve kanalın yapım stüdyosu ortaklığında hayata geçen ilk dizi olma özelliği taşıyor.

- Prodüksiyon ve hikayenin üstünlüğü var. Seri yaratıcısının liderliğinde yürütülen proje, sektöre yeni bir soluk getirecek. Amaç, DAĞ film serisinde olduğu gibi, yakın tarihe damgasını vurmuş Polis Özel Harekat’ın büyük fedakarlıklarını taçlandırmak ve seyirciye, yurtdışındaki özenli dizi projelerinin yerli halini sunabilmek...

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