Börü ilk bölümüyle bu akşam seyircinin karşısına çıkıyor. Star TV'de yayınlanan Börü'nün oyuncuları da merak ediliyor. Dizide 'Ömer Tunç' karakterine hayat veren Bedii Akın ise en çok araştırılan isimler arasında. İzleyiciler, yaratıcılığla timin vazgeçilmez unsuru olan Ömer Tunç'u araştırıyor. Peki, Börü Ömer kimdir? Bedii Akın kimdir? Bedii Akın kaç yaşında? İşte Börü Ömer karakteri ve Bedii Akın hakkında merak edilen soruların yanıtı...

BÖRÜ ÖMER KİMDİR?

BÖRÜ'nün ikinci sürücüsü, Baran'ın can dostu. Parlak fikirleriyle şefini kızdırsa da, doğaçlama çözümleriyle ve pes etmeyen yaratıcılığıyla vazgeçilmez bir unsur üyesi.

BEDİİ AKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bedii Akın, 19 Nisan 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. TGC'nin ilk Genel Sekreteri, usta gazeteci-yazar Bedii Faik Akın'ın torunudur. Oyunculuk eğitimini Londra'da alan Akın, burada master yapmıştır. Furkan Palalı, Müge Boz, Ekin Türkmen, Selen Görgüzel gibi isimlerin rol aldığı “Aşk Emek İster” isimli dizide 'Cengiz' karakterini canlandırmıştır.

Bedii Akın, son olarak Börü adlı dizide 'Ömer Tunç' karakterine hayat veriyor.

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