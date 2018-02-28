Börü dizisindeki Tan Altayın merak konusu oldu. Sosyal medya da ve internette Tan Altayın ismi araştırıldı.

BÖRÜ TAN ALTAY DİZİDEKİ ROLÜ

BÖRÜ'nün 'abla' diye anılan ihtiyaç, erzak, mühimmat ve yemek sorumlusu. Takım arkadaşları onun sayesinde çatakta biraz olsun sıla hasretini yenebiliyor. Yemekleri kötü diye çekiştirilse de, tüm tim o çorba yaptı mı sıraya girer.

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