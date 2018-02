Börü Tolga kimdir? sorusu, izleyiciler tarafından büyük merakla soruluyor. Yayın hayatına başlayan BÖRÜ dizisinde Tolga karakterini canlandıran Can Nergis için izleyiciler internette araştırma yapıyor. Peki Can Nergis kimdir? Börü Tolga kimdir? İşte detaylar...

CAN NERGİS KİMDİR?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite için Londra'ya giden Can Nergis, üniversiteyi burada tamamlamıştır. Çin ve Tayland'da bir süre boyunca modellik yapan Can Nergis, 8 yıl boyunca Tayland'da kalmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye gelen Can Nergis, ilk oyunculuk deneyimini Her Şeye Rağmen dizisinde yaşamıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm dizisinde de rol alan Can Nergis, en büyük çıkışını yaptığı Arka Sokaklar dizisinde 2014-2015 sezonunda rol almıştır.

Can Nergis, BÖRÜ dizisinde Tolga karakterini canlandıracak.

BÖRÜ TOLGA KİMDİR?

BÖRÜ'nün gözü, kulağı ve istihbaratından sorumlu TEM görevlisi Tolga, timin fahri üyelerinden. Son on senedir her çetin görevde bilgi ve taze veri aktarımını time aktaran, ve çatışan unsurların bir adım önde olmasını sağlayan zehir gibi zeki ve hazırlıklı bir polis.

Onu yetiştiren kişi ise TEM Daire Başkanı Turgut Atalay, efsanevi 'Üç Başkan' diye anılan Özel Harekat'ı kuran üç kişiden biri.

