Börü Turan kimdir? sorusu, bu akşam Star TV'de başlayacak olan BÖRÜ dizisinde Emir Benderlioğlu'nun da yer almasıyla birlikte izleyiciler tarafından merakla soruluyor. Dizide Turan karakterini canlandıracak olan Emir Benderlioğlu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Börü Turan kimdir? Emir Benderlioğlu kimdir?

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Atıf Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Benderlioğlu, ilk olarak heykel bölümünü okusa da sonrasında grafik bölümüne geçmiştir.

TRT tanıtım koordinatörü olarak bir süre boyunca çalışan Emir Benderlioğlu, Ankara'da yönetmen Alper Çağlar ile tanışmış ve Alper Çağlar'ın yönetiminde Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, DAĞ 2 filmlerinde rol almıştır.

Deli Dumrul ve Deli Dumrul Hop Dedik sinema filmlerinde de başrol oynayan Emir Benderlioğlu, BÖRÜ dizisinde Turan karakterini canlandıracak.

BÖRÜ TURAN KİMDİR?

BÖRÜ'nün en disiplinsiz, en sorunlu üyesi. BÖRÜ ilk bölüm, o uzaklaştırma cezasından döndüğü gün başlıyor. Tüm kusurlarına, fevriliğine, ve zapt edilemez doğasına rağmen gözünü kırpmadan silah arkadaşları ve görevi için tehlikeye keyifle giren bir problem çocuk.

Kendi harabeye dönmüş, efkarlarla dolu özel hayatının kefaretini, operasyonlarda dostlarının ve masumların canını kurtararak ödüyor.

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