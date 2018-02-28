BÖRÜ dizisinde Turgut karakterini canlandıracak olan Gürol Tonbul hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, internette "Gürol Tonbul kimdir?" ve "Börü Turgut kimdir?" sorularına yanıt arıyor. Peki Gürol Tonbul kimdir? Börü Turgut kimdir?

GÜROL TONBUL KİMDİR?

Gürol Tonbul, 1959 yılında dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde Oyunculuk dalında tamamlayan Tonbul, ardından Tiyatro Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır.

Milliyet Dost Çocuk Tiyatrosu'nda bir süre boyunca oyuncu olarak çalışan Gürol Tonbul, 1983 yılında Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.

1986 yılında tiyatro eğitmenlik görevine başladı. İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde, İzmir Konservatuvarı Şan Bölümü'nde, Dicle Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi'nde,Isparta Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve çeşitli kurumlarda oyunculuk, mimik, rol, konuşma sanatı ve makyaj dersleri verdi.

2001-2004 yıllarında Şeker Sanat yazı kurulunda görev yaptı ve tiyatro üstüne yazılar yazdı. Aynı yıllarda Çeşitli sanat dergilerine de inceleme ve oyunculuk üstüne notlar kaleme aldı. İzmir Fuar etkinlikleri kapsamında Edebiyat Söyleşilerini gerçekleştirdi.

Yaratıcı Drama çalışmalarında bulundu. İletişim gruplarıyla birlikte drama çalışmaları yaptı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte "Çocuklarla Senfoni" projesini 2003-2004 yıllarında gerçekleştirdi ve senfoni orkestrasıyla birlikte turnelere çıktı. 23. Üniversite Oyunları'nda (Universiade 2005) eğitmen olarak görev aldı.

Gürol Tonbul, günümüzde BÖRÜ dizisinde Turgut karakterini canlandırıyor.

BÖRÜ TURGUT KİMDİR?

Üç Başkan'dan ikincisi. Polis Özel Harekatta geçirdiği senelerden sonra yüksek birikimi, istihbarat tecrübesi, ve nitelikli milliyetçiliğinden dolayı TEM'in Daire Başkanlığına yükseltilen Turgut Başkan, kardeşi kadar sevdiği Kenan Tümer'in ölümünden, ve İrfan Aladağ'ın haksız yere tutuklanmasından sonra doğrular uğruna artan karanlıkta mücadele etmekte. TEM'de olmasına rağmen BÖRÜ timi ona ayakta kalan son Başkan olarak her zaman hürmet eder.

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