Borusan Holding’den borç yapılandırma iddiaları üzerine açıklama geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre açıklamada iddiaların asılsız olduğu vurgulanırken, “Borusan Grubu bugüne kadar hiçbir banka ile borç yapılandırması kapsamında hiçbir görüşme yapmamıştır. Grubumuzun böyle bir ihtiyacı da yoktur. Borusan Grubu 2017’de TL bazında yüzde 32, dolar bazında yüzde 11 büyümüş ve 1.3 milyar TL yatırım gerçekleştirmiştir” ifadeleri kullanıldı.