Santralların toplam yatırım tutarının 240 milyon doları bulduğu kaydedildi. Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, türbin tedariki için açtıkları ihaleye ilginin yüksek olduğunu, bunun şirkete ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin işareti olduğunu söyledi. Borusan EnBW Enerji 2014’te 4 adet rüzgâr enerji santralı ve bir kapasite artışı projesi için de Vestas’la anlaşmıştı.

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