Bundesliga'da güne bu maç damgasını vurdu...

Ruhr Derbisi'nde Borussia Dortmund ile Schalke 04, Signal Iduna Park'da karşı karşıya geldiler. Rakibini arka arkaya attığı gollerle adeta bozguna uğratan ev sahibi Dortmund, 12. dakikada Aubameyang, 18 dakikada Stambouli (K.K), 20. dakikada Götze ve 25. dakikada Guerreiro'nun golleriyle bir anda skoru 4-0'a getirdi.

Bu gollerin ardından şaşkına dönen Schalke, ilk yarıda rakibi karşısında bir etkinlik gösteremedi. İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir futbol oynayan Schalke vardı. Efsane geri dönüşün ateşini Burgstaller ile 61. dakikada yakan Schalke, bu golle birlikte farkı 3'e indirdi. 65. dakikada ise Amine Harit, umutları iyiden iyiye arttırdı.

Maçın 72. dakikasında ise Aubameyang ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Dortmund 10 kişi kaldı. Dakikalar 86'yı gösterirken Caligiuri sahneye çıktı ve skoru 4-3'e getirdi. Maçta kapanışı yapan isim 90+'da attığı golle beraberliği getiren Naldo oldu ve taraflar sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı. Schalke derbide aldığı 1 puanla rakibine geçilmekten kurtuldu ve 3. sıradaki yerini koruyup haftayı 24 puanda kapattı. Borussia Dortmund ise 4. sırada ve 21 puanda haftayı kapattı.

Derbinin dışında Bundesliga'da 4 karşılaşma daha oynandı. O maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle;

Augsburg 2-1 Wolfsburg

Eintracht Frankfurt 0-1 Bayer Leverkusen

Freiburg 2-1 Mainz

Leipzig 2-0 Werder Bremen

Borussia Dortmund: 4 - Schalke: 4 | MAÇ SONUCU