Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı istatistikleri

Borussia Dortmund ve Mainz 05, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Borussia Dortmund 55 puanla 3. sırada, Mainz 05 33 puanla 14. sırada bulunuyor. Borussia Dortmund son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Mainz 05, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 110. İddaa'da Borussia Dortmund kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Mainz 05 kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Borussia Dortmund son hafta oynanan Augsburg maçında 1-1 berabere kaldı.

Mainz 05 ise Eintracht Frankfurt karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Borussia Dortmund, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Borussia Dortmund, kendi sahasında 39 gol attı, 19 gol yedi.

Mainz 05, dış sahada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mainz 05 14 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.