Borussia Dortmund - Tottenham maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden Alman devi Borrusia Dortmund, evinde İngiltere'nin köklü kulüplerinden Tottenham'ı ağırlayacak. Borussia Dortmund, evinde Tottenham'ı yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki Borussia Dortmund - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BORUSSİA DORTMUND - TOTTENHAM

Şampiyonlar Ligi grup aşaması 5. karşılaşmasında Peter Bosz yönetimindeki Borussia Dortmund, Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham'ı konuk ediyor. Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan maç canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Tottenham evinde 3-1 kazanmıştı.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 puan toplayabildi ve 3. sırada yer alıyor.

Dortmund ve Tottenham, Avrupa'da 3 kere karşılaştı. Bu maçların 2'sini Dortmund, birini de Tottenham kazandı.

Dortmund, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Tottenham, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Dortmund, oynadığı son 5 maçta 10 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.

Tottenham, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, 7 gol yedi.

Dortmund, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı 8 maçın sadece 1'ini kaybetti.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 10 puanla ikinci tura çıkmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund oynadığı son maçta APOEL Nicosia ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Real Madrid'i evinde 3-1 yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

# Takım O G B M A Y AV Puan 1 Tottenham 4 3 1 0 10 3 7 10 2 Real Madrid 4 2 1 1 8 5 3 7 3 Borussia Dortmund 4 0 2 2 4 8 -4 2 4 APOEL Nicosia 4 0 2 2 2 8 -6 2

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