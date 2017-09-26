Borussia Dortmund - Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi H grubunda Borussia Dortmund kendi evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Peki Borussia Dortmund - Real Madrid karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmunda bu akşam Real Madrid'i ağırlıyor. Björn Kuipers' in düdük çalacağı karşılaşma saat 21:45' de Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayınlanacak. Björn Kuipers'in yardımcılığını Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e üç maçtır kaybetmiyor ve bu karşılaşmalarda ikişer gol atmayı başardı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la oynadığı altı deplasman maçından galibiyet çıkaramadı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçı üçer gol yiyerek kaybetti.

Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son 33 maçının sadece üçü berabere bitti.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 28 grup maçını kaybetmezken, son yenilgisini Ekim 2012'de Dortmund'dan aldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 51 grup maçının yalnızca birinde gol atamadı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo , Real Madrid formasıyla çıktığı 89 maçta 92 gol attı.

Pierre-Emerick Aubameyang, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 maçta rakip fileleri yedi kez havalandırdı ancak 2017 senesinde oynadığı beş karşılaşmanın sadece birinde gol atabildi.

EN GOLCÜLER

Borussia Dortmund: Andriy Yarmolenko (1)

Real Madrid: Cristiano Ronaldo (2), Sergio Ramos (1)

SAKAT / CEZALI DURUMU

Borussia Dortmund: Marcel Schmelzer (sakat), Marco Reus (sakat), Andre Schürrle (sakat), Sebastian Rode (sakat), Raphael Guerreiro (sakat), Erik Durm (sakat)

Real Madrid: Karim Benzema (sakat), Marcelo (sakat), Mateo Kovacic (sakat), Jesus Vallejo (sakat), Theo Hernandez (sakat)

SON MAÇ KADROLARI

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Ömer Toprak, Lukasz Piszczek, Sokratiş, Jeremy Toljan, Nuri Şahin, Christian Pulisic, Mahmoud Dahoud, Shinji Kagawa, Andriy Yarmolenko, Pierre-Emerick Aubameyang

Real Madrid: Keylor Navas, Nacho Fernandez, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Isco, Carlos Casemiro, Mateo Kovacic, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale

Borussia Dortmund - Real Madrid

Borussia Dortmund - Real Madrid maçı saat kaçta

Borussia Dortmund - Real Madrid maçı hangi kanalda

Dortmund - Real Madrid maçı saat kaçta