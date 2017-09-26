Borussia Dortmund - Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi H grubunda Borussia Dortmund kendi evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Peki Borussia Dortmund - Real Madrid karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmunda bu akşam Real Madrid'i ağırlıyor. Björn Kuipers' in düdük çalacağı karşılaşma saat 21:45' de Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayınlanacak. Björn Kuipers'in yardımcılığını Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak.
- Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e üç maçtır kaybetmiyor ve bu karşılaşmalarda ikişer gol atmayı başardı.
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la oynadığı altı deplasman maçından galibiyet çıkaramadı.
- Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçı üçer gol yiyerek kaybetti.
- Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son 33 maçının sadece üçü berabere bitti.
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 28 grup maçını kaybetmezken, son yenilgisini Ekim 2012'de Dortmund'dan aldı.
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 51 grup maçının yalnızca birinde gol atamadı.
- Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo , Real Madrid formasıyla çıktığı 89 maçta 92 gol attı.
- Pierre-Emerick Aubameyang, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 maçta rakip fileleri yedi kez havalandırdı ancak 2017 senesinde oynadığı beş karşılaşmanın sadece birinde gol atabildi.
EN GOLCÜLER
Borussia Dortmund: Andriy Yarmolenko (1)
Real Madrid: Cristiano Ronaldo (2), Sergio Ramos (1)
SAKAT / CEZALI DURUMU
Borussia Dortmund: Marcel Schmelzer (sakat), Marco Reus (sakat), Andre Schürrle (sakat), Sebastian Rode (sakat), Raphael Guerreiro (sakat), Erik Durm (sakat)
Real Madrid: Karim Benzema (sakat), Marcelo (sakat), Mateo Kovacic (sakat), Jesus Vallejo (sakat), Theo Hernandez (sakat)
SON MAÇ KADROLARI
Borussia Dortmund: Roman Bürki, Ömer Toprak, Lukasz Piszczek, Sokratiş, Jeremy Toljan, Nuri Şahin, Christian Pulisic, Mahmoud Dahoud, Shinji Kagawa, Andriy Yarmolenko, Pierre-Emerick Aubameyang
Real Madrid: Keylor Navas, Nacho Fernandez, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Isco, Carlos Casemiro, Mateo Kovacic, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale
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