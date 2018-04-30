Antalya'da tramvay durağına bırakılan boş ayakkabı kutusu, panik yarattı. Onlarca vatandaş, bomba imha uzmanlarının çalışmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarışırken, tramvay seferleri de 1 saat durdu.

DHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesindeki MarkAntalya Alışveriş Merkezi önündeki Muratpaşa tramvay durağına saat 18.30 sıralarında bırakılan boş ayakkabı kutusu paniğe neden oldu. Tramvay durağındaki güvenlik görevlileri, şüpheli buldukları kutu için önlem aldı. Vatandaşları duraktan uzaklaştıran görevliler polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, durağın bulunduğu alanı şeritlerle kapattı. Çevre güvenliği alındıktan sonra özel kıyafetlerini giyen bomba imha polisi, kutuya yaklaştı. Alışveriş merkezinde bulunan ve çevrede geçen vatandaşlar da kutuyu ve polisi cep telefonlarıyla çekebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Yabancı turistler de anı görüntülemeye çalıştı. Özel kıyafet giydikten sonra kutuyu inceleyen bomba imha uzmanı ekip kutunun boş olduğunu belirledi. Çalışma nedeniyle tramvay seferleri de yaklaşık bir saat durduruldu.

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