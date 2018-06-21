HT Egeli'de yer alan habere göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Erkan D. (34), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce boşandığı ve tekrar bir araya gelmek istediği eski eşi Döne Aksu’yu (28), olumsuz yanıt alınca av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan Erkan D’nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

"Döne Aksu hayatını kaybetti. "

Olay, dün saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi’nde meydana geldi. Emlakçı Erkan D. bir ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, ev hanımı Döne Aksu ile tekrar bir araya gelme konusunu konuşmak için evine gitti. Aksu’nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine çılgına dönen Erkan D. yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde öldü. Aksu’nun cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Erkan D’nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.