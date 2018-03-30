Karaman'da 25 yaşındaki Mehmet Emin K., eşinden boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan kız kardeşi 24 yaşındaki Fazilet Ç.'nin, sevgilisi 36 yaşındaki Adnan Dağ'ı, bıçaklayarak öldürdü.



DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Fazilet Ç., iddiaya göre evlerinin önünde sevgilisi Adnan Dağ ile konuştuğu sırada yanlarına ağabeyi Mehmet Emin K. geldi. Mehmet Emin K., belirlenemeyen nedenle Adnan Dağ ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Emin K., Adnan Dağ'a bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Adnan Dağ, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Emin K. da polis tarafından kısa sürede yakalandı.



Soruşturma sürüyor.

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