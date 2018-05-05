Hande Ataizi, katıldığı bir programda mart başında bitirdiği evliliğiyle ilgili sessizliğini bozdu. Evliliğinden Aslan Leon adında bir oğlu olan ünlü oyuncu, boşanmalarına Alman usulü bakış açısının neden olduğunu açıkladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; hayatında daha Türk tipi bir erkek modeli, daha sahip çıkan birini istediğini belirten Ataizi şöyle konuştu:

"ERKEK SAHİP ÇIKMALI"

“Çalışan bir kadınım, paramı kazanıyorum ama ‘Olsun be aşkım, ben varım arkanda, senin hiçbir şeye ihtiyacın yok’ gibi bir cümleyi duyamadım. Alman usulü de bir yere kadar. Kadınla erkeğin rollerini karıştırmamak gerek. Kadın, kadın olarak kalacak, erkek de erkek haklarına sahip olacak.”