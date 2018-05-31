Bosch, Türkiye cirosunu 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak 15.5 milyar liraya yükseltti. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki 4 Ar-Ge merkezinde yürütülen çalışmaların büyümede itici güç oluşturduğunu belirtti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Young, “2017’de Türkiye’de yaptığımız toplam Ar-Ge yatırımı yaklaşık 200 milyon liraya ulaştı. Bosch’un Türkiye’de 700 Ar-Ge çalışanı bulunuyor. Asya ve Avrupa’daki önde gelen otomotiv üreticileri için, güç aktarma çözümleri alanındaki geliştirme projelerini Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde yürütüyoruz” diye konuştu.