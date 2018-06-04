Türkiye’nin otomobil projesine ceo veren Bosch Türkiye dijital dönüşümde de aktif rol almak istiyor



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğuna dünya devi Bosch’un üst düzey yöneticilerinden Gürcan Karakaş’ın atanması gözleri doğal olarak Türkiye’deki yatırımları son beş yılda 2 milyar Euro’yu bulan Bosch Türkiye’ye çevirdi. Karakaş’ın CEO olacağı uzun zamandır bilinmesine rağmen resmi olarak açıklanması, tam da Bosch Türkiye’nin yıllık değerlendirme toplantısının arkasından geldi. Toplantıda konuşan Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, şirketin 2017 yılı performansının yanı sıra, geleceğe ilişkin proje ve beklentileri de paylaştı. 1910 yılında Türkiye’deki ilk temsilciliğini, 1972 yılında ise Bursa’daki ilk fabrikasını kuran Bosch, Türkiye’de ulaşım çözümleri, enerji ve bina teknolojileri, sanayi teknolojileri ile dayanıklı tüketim malları alanlarında 5 ayrı şirketle Bursa, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ’da faaliyetlerini sürdürüyor. 18 bin 240 çalışanı bulunan şirketin geçen yılki cirosu 15.5 milyar Türk Lirası. Toplantıda 2017’de Türkiye’de yapılan toplam Ar-Ge yatırımının yaklaşık 200 milyon TL’ye ulaştığını açıklayan Steven Young, geleceğe ilişkin en önemli projelerinden birinin Türkiye’nin dijital dönüşümünde aktif rol almak olduğunu açıkladı.



SANAYİ 4.0 İÇİN ÇALIŞIYOR



Steven Young, Bosch Türkiye’nin Sanayi 4.0 alanındaki uzmanlığını Türkiye’deki diğer şirketlerle de paylaştığını vurguladı. Young “Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 Programı’nı bu yıl daha da geliştiren Bosch, Yıldız Teknik Üniversitesi’yle yürütülen program kapsamında 11 öğrenciye Bosch Bursa Fren Fabrikası ile Manisa Termoteknoloji Fabrikası’nda mühendisler gözetiminde çalışma fırsatı sağlıyor. Bosch ayrıca, lise öğrencilerinin robotlarını global olarak yarıştırdığı First Robotics yarışması ve lise ve üniversite öğrencilerinin sensörlerden ve yapay zekâ algoritmalarından yararlanarak geliştirdikleri otonom araçlarını yarıştırdıkları Mini Otonom Araç Yarışmasını da (OpenZeka MARC) destekliyor” diye konuştu.



AR-GE YATIRIMLARI BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ



Steven Young, “Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki 4 Ar-Ge merkezimizde yürütülen çalışmalar Bosch Türkiye’nin büyümesinde itici güç oluşturuyor” derken, 2017’de Türkiye’de yapılan toplam Ar-Ge yatırımının yaklaşık 200 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Bosch’un Türkiye’de 700 Ar-Ge çalışanı bulunuyor. Şirket, Asya ve Avrupa’daki önde gelen otomotiv üreticileri için, güç aktarma çözümleri alanındaki geliştirme projelerini Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde yürütüyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl benzin enjektörleri konusunda 150’den fazla uluslararası proje yürütüldü.

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